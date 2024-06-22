Картаполов: книга об операции «Багратион» — напоминание и сигнал недругам

«Эта книга, которая сегодня представлена общественности, безусловно, предназначена для наших граждан, для молодого поколения наших стран. И в то же время, она является сигналом нашим оппонентам, нашим недругам, чтобы они помнили о том, как планировалась и проводилась операция “Багратион”», — сказал Картаполов.