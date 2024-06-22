Картаполов: книга об операции «Багратион» — напоминание и сигнал недругам

«Эта книга, которая сегодня представлена общественности, безусловно, предназначена для наших граждан, для молодого поколения наших стран. И в то же время, она является сигналом нашим оппонентам, нашим недругам, чтобы они помнили о том, как планировалась и проводилась операция “Багратион”», — сказал Картаполов.
Ранее постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости новую книгу «Операция “Багратион”. Партизаны белорусской земли», приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Депутат отметил, что американские командующие с восхищением наблюдали за ходом операции, отмечая невероятные темпы продвижения советских войск.
«Помните, какие темпы продвижения могут быть достигнуты, когда вы нарветесь уже окончательно. Не лезьте к нам, не трогайте Россию, не трогайте Беларусь», — подчеркнул он.