Вячеслав Федорищев заявил о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

По информации пресс-службы, что во время беседы с главой региона жители города обратили внимание на действующую систему оплаты за вывоз ТКО, при которой в городах оплата начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях — исходя из количества людей, проживающих в доме.
По словам господин Федорищева, он уже занимается этим вопросом и «решение уже принято». «Мы переходим с действующего тарифа, когда мы считаем по квадратным метрам, на количество людей», — заявил Вячеслав Федорищев. По его словам, окончательно все процедуры перехода будут завершены к сентябрю, и в сентябре в своих платежках жители региона уже увидят расчет по новой системе.