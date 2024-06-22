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Вячеслав Федорищев заявил о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

В Самарской области готовится переход на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в субботу заявил в беседе с местными жителями врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Кинель, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

По информации пресс-службы, что во время беседы с главой региона жители города обратили внимание на действующую систему оплаты за вывоз ТКО, при которой в городах оплата начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях — исходя из количества людей, проживающих в доме.

По словам господин Федорищева, он уже занимается этим вопросом и «решение уже принято». «Мы переходим с действующего тарифа, когда мы считаем по квадратным метрам, на количество людей», — заявил Вячеслав Федорищев. По его словам, окончательно все процедуры перехода будут завершены к сентябрю, и в сентябре в своих платежках жители региона уже увидят расчет по новой системе.