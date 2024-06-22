Вячеслав Федорищев заявил о переходе на новую систему оплаты за вывоз ТКО

По словам господин Федорищева, он уже занимается этим вопросом и «решение уже принято». «Мы переходим с действующего тарифа, когда мы считаем по квадратным метрам, на количество людей», — заявил Вячеслав Федорищев. По его словам, окончательно все процедуры перехода будут завершены к сентябрю, и в сентябре в своих платежках жители региона уже увидят расчет по новой системе.