Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства

БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

«Есть такое предложение в виде движения, совместного движения России и Белоруссии в этом направлении. Создание совместного института исторической памяти, который мог бы аккумулировать те факты, которые должны быть незыблемы», — сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и представлению книги «Операция “Багратион”. Партизаны белорусской земли» в городе Брест.

По ее словам, необходимо собрать ученых, специалистов и экспертов, которые поставят точку в тех событиях, которые произошли ранее и которые происходят сейчас.

Госдума