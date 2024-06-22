В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства

«Есть такое предложение в виде движения, совместного движения России и Белоруссии в этом направлении. Создание совместного института исторической памяти, который мог бы аккумулировать те факты, которые должны быть незыблемы», — сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и представлению книги «Операция “Багратион”. Партизаны белорусской земли» в городе Брест.