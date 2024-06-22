И. о. губернатора сегодня добирался до работы на троллейбусе

— В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининграде приобрели 44 автобуса, 33 из которых уже вышли на линию, а еще 11 приступят к работе в начале июля, — сообщил и. о. губернатора, добавив, что на работу он сегодня добирался троллейбусом: «Пригодилась новая транспортная карта “Балтика”, купленная накануне!».