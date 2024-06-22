И. о. губернатора сегодня добирался до работы на троллейбусе

Исполняющий обязанности калининградского губернатора Алексей Беспрозванных обратил внимание на изношенность местных троллейбусов — да и другого общественного транспорта тоже. И в субботу, 22 июня с утра пораньше решил посетить трамвайное депо Калининграда, а также автобусный и троллейбусный парки.
Высокий гость убедился, что глаза его не обманывали:
— Вижу высокий износ подвижного состава, особенно троллейбусов, — отчитался Беспрозванных в своем телеграм-канале. — Трамваи обновляются, но скорость движения низкая из-за изношенности инфраструктуры сети.
В результате принято решение подготовить программу обновления городского транспорта по годам «с привязкой к проекту эффективной транспортной сети с учетом градостроительной ситуации». Мнение горожан обещано учитывать непременно.
Что до модернизации подвижного состава, то оптимальным решением здесь пока видится закупка троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
— В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининграде приобрели 44 автобуса, 33 из которых уже вышли на линию, а еще 11 приступят к работе в начале июля, — сообщил и. о. губернатора, добавив, что на работу он сегодня добирался троллейбусом: «Пригодилась новая транспортная карта “Балтика”, купленная накануне!».