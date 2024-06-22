Врио губернатора Самарской области 22 июня возложил цветы к мемориальному комплексу

Когда началась война, председателю совета почетных граждан Кинеля Евгению Сафронову было девять лет. События военных лет отпечатались в его памяти. Он помнит, как все, от мала до велика, работали для помощи фронту. Ученики спешили на работу после уроков. Отец Евгения Сафронова ушел на фронт и успел прислать оттуда всего одно письмо — а потом пропал. Сам житель Алексеевки посвятил жизнь родной земле, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вячеслав Федорищев поблагодарил ветерана его за вклад в развитие города и области.