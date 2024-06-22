Врио губернатора Самарской области 22 июня возложил цветы к мемориальному комплексу

В субботу, 22 июня, во время рабочей поездки в Кинель врио губернатора Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу семьи Володичкиных — матери и девяти ее сыновьям, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби память погибших в Великой Отечественной войне почтили ветераны и участники боевых действий.
— Мы всегда будем помнить о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы. Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях, — сказал Вячеслав Федорищев.
Историю семьи Володичкиных собрал житель поселка Алексеевка. У главы семейства Павла Васильевича и его супруги Прасковьи Еремеевны было девять сыновей: Александр, Андрей, Петр, Иван, Василий, Михаил, Константин, Федор и Николай. Отец рано умер, и мать поднимала сыновей одна. Когда началась война, братья один за другим ушли на фронт. Вернулись домой лишь трое из них, но прожили недолго — раны дали о себе знать. Не дожила до Победы и Прасковья Еремеевна.
Когда началась война, председателю совета почетных граждан Кинеля Евгению Сафронову было девять лет. События военных лет отпечатались в его памяти. Он помнит, как все, от мала до велика, работали для помощи фронту. Ученики спешили на работу после уроков. Отец Евгения Сафронова ушел на фронт и успел прислать оттуда всего одно письмо — а потом пропал. Сам житель Алексеевки посвятил жизнь родной земле, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вячеслав Федорищев поблагодарил ветерана его за вклад в развитие города и области.
Жители Алексеевки рассказали врио губернатора, что Вечный огонь у мемориала семье Володичкиных горит не всегда, а только по праздникам и дням воинской славы. Вячеслав Федорищев заверил, что к 9 мая эту ситуацию исправят, и пообещал обсудит вопрос с руководством компании Газпром.