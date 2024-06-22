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Вячеслав Федорищев раскритиковал работу главы Кинеля и предложил ему перейти на другую работу

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в субботу при посещении Кинеля после встреч с жителями города предложил главе Кинеля Александру Прокудину «перейти на другую работу». Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что «приехал на те проблемные точки, о которых писали люди», и увидел, что на вокзальной площади «деньги на благоустройство потратили, отчитались», а фонтан не работает, в павильоны не зайти из-за жары, асфальт вокруг колодцев уже начал плыть«, “не подумали о создании пешеходного перехода”. На стройках, где приезд главы региона был запланирован, все нормально, а там, где приехал внезапно, “тишина, покой, ни один человек не работает”.

«Такой подход неприемлем», — подчеркнул Вячеслав Федорищев, предложив главе города перейти на другую работу, но прежде довести до конца решение обозначенных проблем. Александр Прокудин будет в дальнейшем «помогать большой команде развития на новом для себя участке», о чем глава региона пообещал сообщить в понедельник.