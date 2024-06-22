Вячеслав Федорищев раскритиковал работу главы Кинеля и предложил ему перейти на другую работу

Он сообщил, что «приехал на те проблемные точки, о которых писали люди», и увидел, что на вокзальной площади «деньги на благоустройство потратили, отчитались», а фонтан не работает, в павильоны не зайти из-за жары, асфальт вокруг колодцев уже начал плыть«, “не подумали о создании пешеходного перехода”. На стройках, где приезд главы региона был запланирован, все нормально, а там, где приехал внезапно, “тишина, покой, ни один человек не работает”.