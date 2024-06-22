«Не избежать»: в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

«Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать», — отметили в публикации.
В статье также подчеркнули, что Россия оказывает колоссальное давление на энергосистему Украины. Кроме того, российская армия стала применять более совершенное оружие для ударов по украинским энергетическим объектам.
В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.