Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не избежать»: в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, пишет CNN.

Источник: Reuters

«Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать», — отметили в публикации.

В статье также подчеркнули, что Россия оказывает колоссальное давление на энергосистему Украины. Кроме того, российская армия стала применять более совершенное оружие для ударов по украинским энергетическим объектам.

В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.

В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.

Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

энергетика