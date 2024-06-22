«Проблем по горло». В Британии заявили об отчаянии НАТО из-за Украины

«Назначение Рютте для НАТО — это не начало новой эры, а отчаянная попытка сохранить статус-кво на фоне сомнений в будущем. Некоторые члены хотят, чтобы альянс активнее участвовал в глобальных конфликтах, тогда как другие предпочли бы, чтобы он ограничился сугубо оборонительными функциями и не ввязывался в кампании вроде войны в Косово в 1999 году, интервенции в Ливию в 2011 году или нынешней поддержки Украины. Сможет ли Рютте преодолеть эти разногласия — посмотрим. Но на данный момент его назначение скорее раскрывает, что проблем у альянса по горло», — говорится в материале.