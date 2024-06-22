Гуцул призвала помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны

В субботу в Молдавии, включая Гагаузскую автономию, прошли памятные акции ко Дню памяти и скорби. Общественные деятели, политики, дипломаты и граждане возложили цветы к мемориалам и памятникам советским воинам. В ночь на субботу в Кишиневе и населенных пунктах автономии, прошли акции «Свеча памяти».
«Ранним утром, в час начала войны, молодежь блока “Победа” собралась на Комратском мемориале славы, чтобы почтить память павших героев. Мы зажгли свечи памяти, символизируя нашу благодарность и уважение к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и мир без фашизма. Призываю всех помнить и чтить нашу историю, передавать ее следующим поколениям. Только так мы сможем сохранить нашу идентичность и гордость за наш народ», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.