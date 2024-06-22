Узбекистан к 2025 году запустит единый реестр электронных доказательств

Это предусмотрено указом президента.
С 1 августа этого года новый институт начнет проводить судебно-медицинские экспертизы и исследования, к концу 2024-го — экспертизу больших объемов информации для расширения своих возможностей в сфере.
Также в соответствии с документом, академия правоохранительных органов получила ряд новых задач. Среди них:
- проведение инновационных исследований в области цифровой криминалистики, включая анализ и внедрение больших данных (Big Data), искусственного интеллекта и других передовых технологий;
- оказание практической помощи правоохранительным органам в выявлении, изъятии, хранении и исследовании цифровых следов преступлений;
- внедрение современных технологий и инструментов для цифровой экспертизы.
Эти меры позволят усилить способности правоохранительных органов в области распознавания и расследования цифровых преступлений, повысив общую безопасность и защищенность граждан.