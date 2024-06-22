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Узбекистан к 2025 году запустит единый реестр электронных доказательств

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На территории Научно-методического центра цифровой криминалистики будет создан Научно-исследовательский институт. Также планируется реализовать пилотный проект по внедрению единого реестра электронных доказательств к 1 марта 2025 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено указом президента.

С 1 августа этого года новый институт начнет проводить судебно-медицинские экспертизы и исследования, к концу 2024-го — экспертизу больших объемов информации для расширения своих возможностей в сфере.

Также в соответствии с документом, академия правоохранительных органов получила ряд новых задач. Среди них:

  • проведение инновационных исследований в области цифровой криминалистики, включая анализ и внедрение больших данных (Big Data), искусственного интеллекта и других передовых технологий;
  • оказание практической помощи правоохранительным органам в выявлении, изъятии, хранении и исследовании цифровых следов преступлений;
  • внедрение современных технологий и инструментов для цифровой экспертизы.

Эти меры позволят усилить способности правоохранительных органов в области распознавания и расследования цифровых преступлений, повысив общую безопасность и защищенность граждан.