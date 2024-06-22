Тирасполь не получил от Кишинева ответ на предложение о подписании декларации

«Люди не понимают, зачем происходит такое количество военных учений, тренировок, постоянные поставки вооружений, военной техники и так далее. Участились случаи пролета через пространство Приднестровья воздушных судов. Все это в комплексе создает очень негативный контекст».
Игнатьев отметил, что в этом плане подписание Кишиневом предложенной декларации документально бы подтвердило мирные намерения стоорн, но ответа так и нет.
«Это вызывает обеспокоенность, и очень хорошо, что это беспокоит не только приднестровскую сторону, но и структурные подразделения ОБСЕ в целом».
Напомним, ранее проект декларации одобрил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг.