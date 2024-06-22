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Тирасполь не получил от Кишинева ответ на предложение о подписании декларации

ТИРАСПОЛЬ, 22 июн — Sputnik. Кишинев до сих пор не ответил на предложение Тирасполя подписать декларацию о приверженности мирным подходам к урегулированию приднестровского конфликта, заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

«Люди не понимают, зачем происходит такое количество военных учений, тренировок, постоянные поставки вооружений, военной техники и так далее. Участились случаи пролета через пространство Приднестровья воздушных судов. Все это в комплексе создает очень негативный контекст».

сказал он.

Игнатьев отметил, что в этом плане подписание Кишиневом предложенной декларации документально бы подтвердило мирные намерения стоорн, но ответа так и нет.

«Это вызывает обеспокоенность, и очень хорошо, что это беспокоит не только приднестровскую сторону, но и структурные подразделения ОБСЕ в целом».

добавил он.

Напомним, ранее проект декларации одобрил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг.