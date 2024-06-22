FT: Сербия с 2022 года поставила союзникам Украины боеприпасы на €800 млн

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Сербия с 2022 года поставила западным союзникам Украины боеприпасы, общая стоимость которых составляет около €800 млн. Об этом, ссылаясь на оценки своих источников, сообщает британская газета Financial Times.
В интервью изданию президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что эти оценки могут быть близки к истине.
«Вероятно, [это сумма] за два или три года, около того», — сказал он. «Это часть нашего экономического возрождения, и для нас это важно. Да, мы экспортируем боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они с ними поступают — уже их дело. Даже если бы мы это знали, это уже не моя работа», — добавил глава государства.
По словам Вучича, у Белграда «есть друзья и в Киеве, и в Москве», а рост спроса на вооружения в Европе на фоне украинского конфликта является «идеальной возможностью» для сербской военной промышленности укрепить свои позиции на рынке благодаря конкурентоспособным ценам.
«Мы по-прежнему значительно уступаем более развитым странам по потенциалу [оборонной промышленности], но сейчас пришло время воспользоваться возможностью», — отметила министр финансов Сербии Синиша Мали.