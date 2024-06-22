FT: Сербия с 2022 года поставила союзникам Украины боеприпасы на €800 млн

«Вероятно, [это сумма] за два или три года, около того», — сказал он. «Это часть нашего экономического возрождения, и для нас это важно. Да, мы экспортируем боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они с ними поступают — уже их дело. Даже если бы мы это знали, это уже не моя работа», — добавил глава государства.