МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар

«Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.