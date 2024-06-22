МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга», поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию «Луч».
«Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
При этом отмечается: систематичность атак киевского режима на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ показывает курс «на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».