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Внезапная проверка войск: зенитчики заступили на боевое дежурство

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Подразделение зенитной ракетной бригады в рамках внезапной проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил прибыло в заданный район и заступило на дежурство, сообщили в субботу в Министерстве обороны Беларуси.

Источник: Ян Горбанюк, "Ваяр"

«Подразделение зенитной ракетной бригады скрытно выдвинулось в назначенный район и заступило на боевое дежурство».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что зенитчики совершили марш протяженностью около 250 километров. Затем военнослужащие отработали вопросы занятия позиций на неподготовленной местности, охраны и обороны техники, а также противодействия диверсантам условного противника.

Проверка войск

Ранее сообщалось, что проверка боеготовности началась 21 июня и проходит в Брестской и Гомельской областях. Начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил по этому поводу, что военное ведомство хочет получить объективную оценку готовности войск выполнять задачи «в условиях быстро меняющейся обстановки», а проверка носит комплексный характер и предусматривает задействование разнородных сил.

Военные предупредили, что во время проверки возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.