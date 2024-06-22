Внезапная проверка войск: зенитчики заступили на боевое дежурство

Ранее сообщалось, что проверка боеготовности началась 21 июня и проходит в Брестской и Гомельской областях. Начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил по этому поводу, что военное ведомство хочет получить объективную оценку готовности войск выполнять задачи «в условиях быстро меняющейся обстановки», а проверка носит комплексный характер и предусматривает задействование разнородных сил.