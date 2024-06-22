«Станет основой». В Киеве анонсировали «генеральное сражение» в зоне СВО

«В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — предположил эксперт.
По его словам, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным для украинских укрепрайонов ударам российских управляемых авиабомб.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.