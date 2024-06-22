«Станет основой». В Киеве анонсировали «генеральное сражение» в зоне СВО

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.