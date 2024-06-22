Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем «без единого выстрела»

Китайские военные способны «без единого выстрела» захватить Тайвань, для чего им необходимо просто объявить о проведении правоохранительной операции вокруг острова, которая фактические приведет к его экономической блокаде, пишет CNN со ссылкой на исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Как отмечает телеканал, опасения того, что Китай вторгнется на «демократический остров», усилились за последние годы, а обстановку напрягают регулярные учения НОАК у берегов Тайваня, а также отказ Пекина осудить военную операцию России на Украине.
Аналитики CSIS уже давно сосредоточились на двух основных вариантах установления контроля КНР над Тайванем — силовая операция или военная блокада. Однако в исследовании описан и третий путь — так называемый «карантин». Используя тактику «серой зоны» береговая охрана Китая могла бы полностью или частично перекрыть доступ к портам острова, что привело бы к остановке поставок жизненно-важных продуктов и всей экономической деятельности Тайваня.
Так, береговая охрана Китая, считающаяся правоохранительным органом, имеет право останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках «карантина», который не считается блокадой или актом войны. «Карантин (является) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер», — говорится в докладе.
Как отмечают аналитики CSIS, такая тактика уже проявляется в действиях береговой охраны КНР в Южно-Китайском море: китайские корабли регулярно намеренно сталкиваются с катерами ВМС Филиппин, вследствие чего члены экипажа часто получают травмы. Помимо этого, Пекин в последнее время применяет «экономическое запугивание», не исключая и силового воздействия на Тайвань. Вместе с тем потенциальное объявление «карантина» не станет официальным объявлением войны со стороны КНР и «поставит Вашингтон в затруднительное положение».
Если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию, которую Китай назовет правоохранительной операцией, именно США будут рассматриваться как инициаторы военных действий, пишут аналитики CSIS. В их докладе сказано, что численность береговой охраны Китая составляет 150 океанских судов и 400 меньших судов — это крупнейшие морские правоохранительные силы в мире. У Пекина также еще сотни судов в составе Агентства морской безопасности и морской милиции, а также рыболовные суда, интегрированные в военные и правоохранительные службы Китая.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. Американский президент Джо Байден при этом неоднократно заявлял о готовности защищать остров в случае нападения Китая.
Авторы CSIS отмечают, что карантинные меры, предпринятые Пекином, могут оказаться крайне ограниченными. Однако, из-за нежелания крупных компаний столкнуться с возможностью конфискации своих активов китайскими властями такая тактика в конце концов может привести к «экономическому удушению» Тайваня. «Продемонстрированная готовность Китая обыскать и захватить лишь несколько коммерческих судов могла бы оказать огромное сдерживающее воздействие и воспрепятствовать подобным нарушениям», — говорится в докладе.
Также аналитики не исключили, что ограниченные действия по обыску и/или конфискации могут повлиять на полеты на Тайвань, «поскольку карантин может легко распространиться на воздух».В CSIS считают, что китайским военным самолетам будет необходимо «предупредить» лишь несколько рейсов, чтобы оказать сдерживающее воздействие на весь трафик.
Между тем, карантин, а не блокада, не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что Вашингтон и его союзники могут потерять одно из своих крупнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом, сохраняя свободу судоходства на международном водном пути. «Если карантин представить как операцию правоохранительных органов, Китай может легко объявить о завершении операции и заявить, что ее цели были достигнуты», — говорится в докладе.
Минобороны Китая еще в мае предупредило Тайвань «об игре с огнем на грани войны», имея ввиду стремление острова к независимости и сотрудничество в этом вопросе со внешними силами. Как заявил официальный представитель ведомства У Цянь, нынешняя власть Тайваня бросила вызов принципу «одного Китая», «открыто пропагандируя теорию двух государств, пытаясь добиться независимости силой при поддержке зарубежных стран и подталкивая соотечественников к опасной ситуации войны».
На оборонном саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в начале этого месяца министр обороны Китая Донг Цзюнь заявил, что те, кто поддерживает любые шаги по обеспечению независимости Тайваня, придут лишь к «самоуничтожению». «Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня и позаботимся о том, чтобы такой заговор никогда не увенчался успехом», — сказал Дун.