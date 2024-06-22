Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем «без единого выстрела»

Между тем, карантин, а не блокада, не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что Вашингтон и его союзники могут потерять одно из своих крупнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом, сохраняя свободу судоходства на международном водном пути. «Если карантин представить как операцию правоохранительных органов, Китай может легко объявить о завершении операции и заявить, что ее цели были достигнуты», — говорится в докладе.