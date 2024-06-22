Захарова обвинила Киев в «пренебрежении» безопасностью ядерных объектов

«[Власти Украины] не в первый раз наглядно демонстрируют полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, что, в частности, проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения», — отметила она.