Экс-президент Франции Олланд заявил о конце «макронизма»

По словам мэра Гавра, в отличие от Макрона, который руководил страной в течение семи лет во имя «преодоления», «вырывая» сторонников из их первоначальной партии, он может «навести мосты» между правыми республиканцами и социал-демократами, не требуя от своих гипотетических союзников порвать со своей политической семьей. «Давайте дадим французам перспективы, создав условия для новой, расширенной и беспрецедентной коалиции», — сказал Филипп.