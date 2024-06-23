Токаев расширил полномочия начальника своей охраны

«В положении о службе государственной охраны Республики Казахстан (…): в пункте 21 (полномочия начальника СГО — КазТАГ): подпункт 16) изложить в следующей редакции: “16) утверждает положения (уставы), структуру и штат ведомства, структурных подразделений и государственных учреждений СГО;”; дополнить подпунктами 93−5) и 93−6) следующего содержания: “93−5) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения; 93−6) утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования”, — говорится в указе Токаева от 18 июня.