МИД Чехии выступил за «модель регаты» по приему новых членов в ЕС

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Украины в ЕС. Российская сторона возражает лишь против «военного освоения», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», отмечал он. В то же время МИД России называл отказ Киева от намерения вступить в ЕС и НАТО необходимым условием для достижения мира.