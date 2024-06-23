Spiegel: «Альтернатива для Германии» хочет создать в ЕП фракцию «Суверенисты»

В конце мая перед выборами в Европарламент все представители АдГ были исключены из фракции «Идентичность и демократия» (ID), что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. С тех пор АдГ стала искать варианты формирования альтернативных альянсов в ЕП. Для создания новой фракции необходимы как минимум 23 депутата из семи стран. Сама партия занимает 15 мест в новом ЕП.