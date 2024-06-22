Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

«Ваши худшие опасения сбываются», — цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.
В самой газете отмечают, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.