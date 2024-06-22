Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

«Ваши худшие опасения сбываются», — цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

В самой газете отмечают, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

«Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.