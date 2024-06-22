Ричмонд
+37°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

Источник: © РИА Новости

«Ваши худшие опасения сбываются», — цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

В самой газете отмечают, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

«Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.

Путин Владимир
дипломатия