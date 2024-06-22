Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. На данный момент в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП «Тересполь — Брест». Варшава регулярно обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Белоруссии.