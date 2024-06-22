Ричмонд
+36°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Белоруссией. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава МИД республики Радослав Сикорский.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — сказал министр. В этом контексте он сослался на опыт Финляндии, которая закрыла погранпереходы на границе с Россией.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. На данный момент в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП «Тересполь — Брест». Варшава регулярно обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Белоруссии.