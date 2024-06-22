Ереван предложил Баку совместно расследовать нарушения режима прекращения огня

«Вдобавок к заявлению премьер-министра Армении (Никола Пашиняна.— “Ъ”) от 15 июня, и исходя из того, что правительство РА стремится к тому, чтобы не допустить напряженности, аппарат главы правительства Армении через дипломатические каналы предложил аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня», — указано в заявлении на сайте правительства.
В апреле на границе между Арменией и Азербайджаном произошла серия перестрелок. Обе страны отрицают свою причастность и обвиняют в стрельбе другую сторону. 7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. По его словам, стороны не могут договориться по двум вопросам: по взаимному признанию территориальной целостности и по открытию коммуникаций.