В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта

«Спустя всего восемь десятилетий благополучной жизни (после окончания Второй мировой войны — ред.) планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель», — говорится в обращении председателя верхней палаты парламента Белоруссии по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение опубликовано в Telegram-канале палаты.