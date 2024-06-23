В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта

«Спустя всего восемь десятилетий благополучной жизни (после окончания Второй мировой войны — ред.) планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель», — говорится в обращении председателя верхней палаты парламента Белоруссии по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение опубликовано в Telegram-канале палаты.
Кочанова подчеркнула, что «белорусский народ, как никто знающий цену мира и победы, сохраняет историческую память и решительно защищает историческую правду, дабы не повторить событий прошлого».
«Суверенитет и независимость — наше самое главное достояние, наши ориентиры и непреходящие ценности, формирующие фундамент мирного созидательного развития белорусской государственности», — добавила спикер верхней палаты парламента.