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В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта

МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что мир оказался на пороге глобального конфликта.

«Спустя всего восемь десятилетий благополучной жизни (после окончания Второй мировой войны — ред.) планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель», — говорится в обращении председателя верхней палаты парламента Белоруссии по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение опубликовано в Telegram-канале палаты.

Кочанова подчеркнула, что «белорусский народ, как никто знающий цену мира и победы, сохраняет историческую память и решительно защищает историческую правду, дабы не повторить событий прошлого».

«Суверенитет и независимость — наше самое главное достояние, наши ориентиры и непреходящие ценности, формирующие фундамент мирного созидательного развития белорусской государственности», — добавила спикер верхней палаты парламента.