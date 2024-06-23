МИД Чехии считает, что страны должны приниматься в ЕС поочередно

Липавский выразил свое мнение в интервью агентству APA (его слова в косвенной речи приводит Radio Prague International). Министр выступил в пользу подхода, при котором государства-кандидаты конкурируют друг с другом в соответствии критериям вхождения в ЕС.
По его мнению, одновременное вступление нескольких государств негативно скажется на наиболее подготовленных кандидатах. Министр считает Украину «особым случаем» из-за конфликта с Россией. По его мнению, Киев заслуживает поддержки за стремление к демократии и «европейскому стилю жизни».
Украина и Молдавия 25 июня начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Страны получили статус кандидатов на членство в июне 2022 года. Первые переговоры пройдут в Люксембурге.