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МИД Чехии считает, что страны должны приниматься в ЕС поочередно

Евросоюз должен принимать страны-кандидаты поочередно, а не группами, считает министр иностранных дел Ян Липавский. По его мнению, в противном случае страдают более подготовленные новички.

Источник: AP 2023

Липавский выразил свое мнение в интервью агентству APA (его слова в косвенной речи приводит Radio Prague International). Министр выступил в пользу подхода, при котором государства-кандидаты конкурируют друг с другом в соответствии критериям вхождения в ЕС.

По его мнению, одновременное вступление нескольких государств негативно скажется на наиболее подготовленных кандидатах. Министр считает Украину «особым случаем» из-за конфликта с Россией. По его мнению, Киев заслуживает поддержки за стремление к демократии и «европейскому стилю жизни».

Украина и Молдавия 25 июня начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Страны получили статус кандидатов на членство в июне 2022 года. Первые переговоры пройдут в Люксембурге.

ЕС