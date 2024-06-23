МИД Чехии считает, что страны должны приниматься в ЕС поочередно

По его мнению, одновременное вступление нескольких государств негативно скажется на наиболее подготовленных кандидатах. Министр считает Украину «особым случаем» из-за конфликта с Россией. По его мнению, Киев заслуживает поддержки за стремление к демократии и «европейскому стилю жизни».