Орбан обозначил позицию по конфликту на Украине

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Президент также подчеркнул необходимость отказа Украины от намерения вступить в НАТО.