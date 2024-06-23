Пушков объяснил, почему французы не заметят конец «макронизма»

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму» во Франции пришёл конец и объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
«У “макронизма” нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа», — написал Пушков в Telegram-канале.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию «Национальное объединение» готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.