Пушков объяснил, почему французы не заметят конец «макронизма»

«У “макронизма” нет глубоких корней во французском обществе. Если завтра его распустят, никто и не заметит, поскольку это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под (президента Франции Эммануэля) Макрона и ради Макрона. Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа», — написал Пушков в Telegram-канале.