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Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно

ПРАГА, 23 июн — РИА Новости. Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами, иначе «страдают» более подготовленные новички, заявил в субботу в интервью агентству АРА глава чешского МИД Ян Липавский.

Источник: © РИА Новости

«Страны-кандидаты должны приниматься в состав Евросоюза поочередно, а не группами. Липавский высказался за “модель регаты”, то есть соревнование кандидатов на вступление в ЕС с точки зрения реализации необходимых реформ. По его словам, совместное присоединение к ЕС сразу нескольких стран “сдержит (развитие) более подготовленных кандидатов”, — приводит агентство слова главы чешской дипломатии.

Адаптация к правилам ЕС и реформы — это два «параллельных процесса», подчеркнул Липавский. «Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», — добавил министр.

При этом Липавский полагает, что Украина представляет собой особый случай, поскольку на ее территории происходят военные действия. Украинцы выбрали демократию и «европейский образ жизни», а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС, подчеркнул Липавский. Он также напомнил, что Чехия активно помогает Киеву поставками оружия и гуманитарных грузов. Чехия также приняла полмиллиона украинских беженцев, в пересчете на количество собственного населения это самый большой показатель в ЕС.

В пятницу страны-члены ЕС официально утвердили рамки для предметного начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Липавский также полагает, что одним из приоритетов ЕС на ближайшее будущее должно быть расширение сообщества за счет стран Западных Балкан.

ЕС