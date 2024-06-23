Глава МИД Чехии призвал принимать страны-кандидаты в ЕС поочередно

При этом Липавский полагает, что Украина представляет собой особый случай, поскольку на ее территории происходят военные действия. Украинцы выбрали демократию и «европейский образ жизни», а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС, подчеркнул Липавский. Он также напомнил, что Чехия активно помогает Киеву поставками оружия и гуманитарных грузов. Чехия также приняла полмиллиона украинских беженцев, в пересчете на количество собственного населения это самый большой показатель в ЕС.