Во Франции заявили об отдалении сторонника Макрона от президента

Ранее Габриэль Атталь заявил, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине сократится. По его словам, также существует «риск подчинения России», поскольку партия Марин Ле Пен до недавнего времени хотела быть союзником Москвы.