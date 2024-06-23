Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации

Трамп не первый раз выступает за урегулирование украинского кризиса. Так, например, 21 июня бывший американский президент заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства не будет отправлять американских военнослужащих для помощи Украине. Или же 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона. Также в январе прошлого года Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы он был американским президентом. Он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел, будь он у власти. Об этом же он потом говорил в июле.