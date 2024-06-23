СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

«Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение этого (тезисов. — Прим. Ред.) в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе», — рассказала корреспондент.