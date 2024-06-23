Уточняется, что американский лидер Джо Байден называл его «изгоем».
Кроме того, журналист подчеркнул, что старый мировой порядок рушится. По его словам, страны Запада, которые преследовали максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.
В феврале государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. На саммите «Большой двадцатки» в 2018 году они «по-братски» поздоровались, обменявшись рукопожатиями, которые набрали популярность в интернете.