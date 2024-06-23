Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о мести саудовского принца Байдену

Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Источник: Reuters

Уточняется, что американский лидер Джо Байден называл его «изгоем».

Кроме того, журналист подчеркнул, что старый мировой порядок рушится. По его словам, страны Запада, которые преследовали максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.

В феврале государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. На саммите «Большой двадцатки» в 2018 году они «по-братски» поздоровались, обменявшись рукопожатиями, которые набрали популярность в интернете.

Байден Джо