Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море

Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» был переброшен в регион после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. После начала атак хуситов он защищал суда, следующие транзитом через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.