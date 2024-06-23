В Госдуме рассказали, как может измениться ядерная доктрина России

Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июня на ПМЭФ, что внесение изменений в ядерную доктрину страны возможны. По его словам, Россия никогда не была инициатором риторики о ядерной эскалации — в отличие от ряда западных держав. Глава российского государства также отметил, что применение ЯО возможно только в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Такой случай, подчеркнул Путин, не наступил.