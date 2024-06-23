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В Госдуме рассказали, как может измениться ядерная доктрина России

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Нарастающие вызовы и угрозы по отношению к России могут стать предпосылками к изменению ядерной доктрины, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что все будет зависеть от военно-политической обстановки в мире.

«Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны».

отметил Картаполов.

При этом он уточнил, что при изменении доктрины может измениться время применения ЯО.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», — сказал глава комитета.

Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июня на ПМЭФ, что внесение изменений в ядерную доктрину страны возможны. По его словам, Россия никогда не была инициатором риторики о ядерной эскалации — в отличие от ряда западных держав. Глава российского государства также отметил, что применение ЯО возможно только в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Такой случай, подчеркнул Путин, не наступил.