Безвизовый въезд в Израиль для граждан Молдовы будет прекращен

По словам посла Молдовы в Израиле Александра Ройтмана, республика будет вынуждена принять симметричные меры, которые «также затронут тысячи религиозных паломников», которые ежегодно отправляются в украинскую Умань через территорию Молдовы.
«Детали и формат дальнейших действий находятся на рассмотрении молдавских властей и будут сообщены позднее», — уточнил Ройтман.
«Система ETA-IL повлияет на молдавских туристов, посещающих Израиль, и тех, кто работает в израильских компаниях. Это фактически в одностороннем порядке приведет к прекращению Израилем безвизового режима с Республикой Молдова».
Он также подчеркнул, что Молдова заинтересована в развитии взаимовыгодных и уважительных двусторонних отношений с Израилем и готова к обсуждениям и переговорам по данному вопросу «на благо двух стран и их граждан».