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Безвизовый въезд в Израиль для граждан Молдовы будет прекращен

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Израиль с 1 июля этого года начинает внедрение системы ETA-IL, электронных разрешений на въезд в страну, которая коснется в том числе жителей Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По словам посла Молдовы в Израиле Александра Ройтмана, республика будет вынуждена принять симметричные меры, которые «также затронут тысячи религиозных паломников», которые ежегодно отправляются в украинскую Умань через территорию Молдовы.

«Детали и формат дальнейших действий находятся на рассмотрении молдавских властей и будут сообщены позднее», — уточнил Ройтман.

«Система ETA-IL повлияет на молдавских туристов, посещающих Израиль, и тех, кто работает в израильских компаниях. Это фактически в одностороннем порядке приведет к прекращению Израилем безвизового режима с Республикой Молдова».

добавил посол.

Он также подчеркнул, что Молдова заинтересована в развитии взаимовыгодных и уважительных двусторонних отношений с Израилем и готова к обсуждениям и переговорам по данному вопросу «на благо двух стран и их граждан».