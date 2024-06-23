Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пока неизвестно, отправится ли президент РФ Владимир Путин в летний отпуск. Об этом сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока неизвестно», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом.
Хотя, как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск, Владимир Путин обычно продолжает работать и летом.
В прошлые годы Песков отмечал, что и в летние месяцы рабочий график главы государства расписан буквально поминутно. Тем не менее, рассказывал пресс-секретарь Путина, поскольку отдых президенту необходим, Путин использует для этого выходные дни, «урывками».