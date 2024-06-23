Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

В прошлые годы Песков отмечал, что и в летние месяцы рабочий график главы государства расписан буквально поминутно. Тем не менее, рассказывал пресс-секретарь Путина, поскольку отдых президенту необходим, Путин использует для этого выходные дни, «урывками».