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Песков: пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

Президент обычно продолжает работать и летом, сообщил его пресс-секретарь.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пока неизвестно, отправится ли президент РФ Владимир Путин в летний отпуск. Об этом сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока неизвестно», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом.

Хотя, как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск, Владимир Путин обычно продолжает работать и летом.

В прошлые годы Песков отмечал, что и в летние месяцы рабочий график главы государства расписан буквально поминутно. Тем не менее, рассказывал пресс-секретарь Путина, поскольку отдых президенту необходим, Путин использует для этого выходные дни, «урывками».