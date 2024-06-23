В конфликте на Украине нет простого решения, подчеркнул Фарадж. «Но началом должно стать признание правды о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу рассказать все как есть, и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня “рупором Путина”, лишь обнажают слабость своих доводов», — отметил он.