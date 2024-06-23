NYT: четырехдневная поездка Путина в КНДР и Вьетнам разозлила США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июня на брифинге обратил внимание на то, что страны Запада всегда воспринимают в штыки любую внешнюю политическую активность российской стороны. По его словам, реакция этих государств на визиты президента РФ в КНДР и Вьетнам была предсказуема. При этом он не исключил, что США будут оказывать давление на всех партнеров России. Но сотрудничество РФ с государствами лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам, добавил он.