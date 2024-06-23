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NYT: четырехдневная поездка Путина в КНДР и Вьетнам разозлила США

Президент РФ Владимир Путин разозлил США своими визитами в Северную Корею и Вьетнам. Об этом 22 июня написала газета The New York Times (NYT).

Источник: Пресс-служба Президента России

«Четыре дня в Азии. Это всё, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — говорится в материале.

В частности, американскую сторону раздосадовало, что Путин «подписал по меньшей мере дюжину соглашений с Вьетнамом — страной, приобретающей всё большее значение как для Китая, так и для Соединенных Штатов».

Автор отметил, что встреча российского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном стала серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

«Присутствие Путина и его заявления, смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — добавили в статье.

Ранее, 22 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Путина во Вьетнам и КНДР продемонстрировали провал санкционной политики США.

18—19 июня Путин находился с госвизитом в Северной Корее. В ходе него прошли переговоры двух лидеров в составе делегаций. По итогу был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

После российский лидер прилетел во Вьетнам из КНДР вечером 19 июня. На следующий день он прибыл в президентский дворец в Ханое, где российская и вьетнамская делегации провели переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июня на брифинге обратил внимание на то, что страны Запада всегда воспринимают в штыки любую внешнюю политическую активность российской стороны. По его словам, реакция этих государств на визиты президента РФ в КНДР и Вьетнам была предсказуема. При этом он не исключил, что США будут оказывать давление на всех партнеров России. Но сотрудничество РФ с государствами лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам, добавил он.

Путин Владимир