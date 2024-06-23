Новые законы для электромобилей: что ожидать

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели расширенное заседание, на котором обсудили законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает DKnews.kz.