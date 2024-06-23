Новые законы для электромобилей: что ожидать

Инициированный депутатами Парламента закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Казахстане и развитие инфраструктуры для электромобилей. Документом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».
Законами также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение правил организации и пользования электромобилями. Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей, устанавливающий административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям.