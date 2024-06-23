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Новые законы для электромобилей: что ожидать

Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели расширенное заседание, на котором обсудили законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

Инициированный депутатами Парламента закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Казахстане и развитие инфраструктуры для электромобилей. Документом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».

Законами также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение правил организации и пользования электромобилями. Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей, устанавливающий административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям.