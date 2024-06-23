«Киев вынудят»: СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО

Руссинос подчеркнул, что некоторые западные чиновники признают такой исход достаточно вероятным, но не говорят об этом во всеуслышание. Кроме того, эксперт напомнил, что недавно президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жесткими, чем в начале спецоперации.