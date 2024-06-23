«Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает», — отметил он.
Руссинос подчеркнул, что некоторые западные чиновники признают такой исход достаточно вероятным, но не говорят об этом во всеуслышание. Кроме того, эксперт напомнил, что недавно президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жесткими, чем в начале спецоперации.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.