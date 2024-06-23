Более трети опрошенных японцев хотят отставки Кисиды

Недовольство избирателей вызвано шумным скандалом вокруг присвоения высшими деятелями правящей партии части политических пожертвований. Внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему без соответствующего отражения в финансовой отчетности. В первую очередь громкая история затронула фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.