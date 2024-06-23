Более трети опрошенных японцев хотят отставки Кисиды

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Не менее 36,6% жителей Японии хотят, чтобы Фумио Кисида как можно скорее ушел с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и снял с себя полномочия премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kyodo.
Только 10,4% респондентов заявили, что они не против, если Кисида продолжит оставаться во главе ЛДП и правительства. Рейтинг поддержки кабинета министров опустился на 2 п.п по сравнению с опросом в мае и достиг 22,2%. При этом 62,4% опрошенных недовольны деятельностью правительства.
Опрос проводился 22 и 23 июня по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Число участников составило около 1 тыс.
Недовольство избирателей вызвано шумным скандалом вокруг присвоения высшими деятелями правящей партии части политических пожертвований. Внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему без соответствующего отражения в финансовой отчетности. В первую очередь громкая история затронула фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.
Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря 2023 года руководил Кисида. Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП.
В сентябре полномочия Кисиды во главе ЛДП заканчиваются, однако, как ожидают наблюдатели, он выдвинет свою кандидатуру для переизбрания.