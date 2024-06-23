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Путин наградил три воронежские семьи

Семьи Белавиных, Лесных и Филимоновых получили по Указу Президента медаль «Родительская слава».

Источник: РИА "Новости"

Три воронежские семьи получили награду «Родительская слава». Соответствующий Указ подписал в субботу, 22 июня, Президент России Владимир Путин.

Эту награду могут заслужить семьи с четырьмя и более детьми. А тем, у коги их семь и больше, полагается орден. Естественно, при условии, что детей воспитывают в нормальных условиях.

Елена и Алексей Булавины, а также Иван и Галина Лесных получили медаль, а также выплаты по 200 тысяч рублей. А Вера и Александр Филимоновы удостоились ордена и 500 тысяч.

Напомним, ранее орден «Родительская слава» получила еще одна семья из Воронежской области — супруги Александр и Татьяна Петровы. Также Владимир Путин присвоил нашей землячке Елене Шишкиной, воспитавшей 12 детей, звание «Мать-героиня».