Путин наградил три воронежские семьи

Три воронежские семьи получили награду «Родительская слава». Соответствующий Указ подписал в субботу, 22 июня, Президент России Владимир Путин.
Эту награду могут заслужить семьи с четырьмя и более детьми. А тем, у коги их семь и больше, полагается орден. Естественно, при условии, что детей воспитывают в нормальных условиях.
Елена и Алексей Булавины, а также Иван и Галина Лесных получили медаль, а также выплаты по 200 тысяч рублей. А Вера и Александр Филимоновы удостоились ордена и 500 тысяч.
Напомним, ранее орден «Родительская слава» получила еще одна семья из Воронежской области — супруги Александр и Татьяна Петровы. Также Владимир Путин присвоил нашей землячке Елене Шишкиной, воспитавшей 12 детей, звание «Мать-героиня».