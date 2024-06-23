Условия проведения экзаменов в школах Молдовы будут изменены

На этой неделе министерство провело выборочную проверку результатов выпускных экзаменов учеников, закончивших девятый класс. Как заявил глава ведомства Дан Перчун, в оценке работ экзаменаторами был выявлен ряд нарушений.
В рамках кампании по мониторингу в восьми районах Молдовы было перепроверено 4140 тестов, это примерно треть от их общего количества.
«Старая плохая практика оценки экзаменационных тестов все еще сохраняется. Были случаи, когда оценка повышалась на 15 баллов по 50-балльной шкале, то есть на 30%».
Проблемы и ошибки при оценивании выявили в школах Кагульского, Резинского и Дубоссарского районов. В экзаменационных работах учеников школ именно этих районов обнаружена наибольшая разница между начисленными баллами и итоговой оценкой — от 5 до 15. В 13 учреждениях данных районов все контрольные работы подлежат полной переоценке.
По словам Перчуна, в этом году в восьми гимназиях экзаменационные тесты были опубликованы публично. Министр отметил, что начато расследование с целью установить, кто виноват в утечке информации.
«Послание, которое мы хотим очень четко донести до районных управлений, заключается в том, что не нужно пытаться переложить ответственность на детей. Ответственность лежит прежде всего на взрослых, которые допустили то, что эти тесты в конечном итоге были опубликованы», — заявил Перчун.
В качестве решения проблемы Министерство образования намерено нанять добровольцев и провести в следующем году масштабную повторную экспертизу экзаменационных тестов.