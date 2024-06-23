Условия проведения экзаменов в школах Молдовы будут изменены

«Послание, которое мы хотим очень четко донести до районных управлений, заключается в том, что не нужно пытаться переложить ответственность на детей. Ответственность лежит прежде всего на взрослых, которые допустили то, что эти тесты в конечном итоге были опубликованы», — заявил Перчун.