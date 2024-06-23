Минобороны: пересекшие госграницу неопознанные летательные аппараты уничтожат

Любой неопознанный летательный аппарат, нарушивший государственную границу Беларуси, будет уничтожен в кратчайший срок. Об этом заявил начальник штаба — первый заместитель командира зенитно-ракетного дивизиона, видео о которым опубликовал телеграм-канал Министерства обороны Беларуси.
В ходе проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси, а она началась 21 июня в Брестской и Гомельской областях, одно из подразделений зенитно-ракетных войск получило задачу скрытно заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства Беларуси.
Военные отрабатывают работы по развертыванию техники, ведению радиолокационной разведки и радиолокационного контроля, охраны, выполняя приказы с вышестоящих командных пунктов о готовности номер один.