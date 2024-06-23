Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок оружия из США

«Около четырех месяцев назад произошло сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. Мы просили наших американских друзей ускорить поставки, делали это снова и снова, на самом высоком уровне, на всех уровнях, получали различные объяснения, но не добились одного: в целом ситуация не изменилась. Надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшем будущем», — сказал Нетаньяху. Его высказывания на заседании распространила канцелярия премьера.