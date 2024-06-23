Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок оружия из США

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в Израиль после его сокращения четыре месяца назад необходимо «решить в ближайшем будущем». С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.
«Около четырех месяцев назад произошло сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. Мы просили наших американских друзей ускорить поставки, делали это снова и снова, на самом высоком уровне, на всех уровнях, получали различные объяснения, но не добились одного: в целом ситуация не изменилась. Надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшем будущем», — сказал Нетаньяху. Его высказывания на заседании распространила канцелярия премьера.
Президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телекомпании CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. В тот же день американский министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. 10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов. Как уточнил Госдепартамент, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.
В ночь на 23 июня министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон, где на встречах с Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном намерен обсудить ситуацию на границе с Ливаном, конфликт в секторе Газа, включая период после завершения активной фазы боевых действий в анклаве. Как отметила пресс-служба израильского Минобороны, стороны обсудят также оборонное сотрудничество.