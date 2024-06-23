В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой

«Настоящим документом усиливаются меры ответственности за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сетей телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет, совершение этих преступлений с вовлечением несовершеннолетних, а также устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ без цели сбыта».