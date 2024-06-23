В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой

На очередном пленарном заседании Сената обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ».
Сенаторы отметили, что в настоящее время в связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ с вовлечением несовершеннолетних, с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета, требуется пересмотр мер ответственности за эти правонарушения.
Данный документ усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.
«Настоящим документом усиливаются меры ответственности за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сетей телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет, совершение этих преступлений с вовлечением несовершеннолетних, а также устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ без цели сбыта».
Сенаторы подчеркнули, что Закон послужит предупреждению пропаганды или рекламы наркотиков, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ и их незаконного оборота.
По итогам обсуждения сенаторы одобрили данный Закон.