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В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане за распространение, рекламирование и демонстрацию в сети Интернет продукции, пропагандирующей наркотические средства или сильнодействующие вещества, устанавливается административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

На очередном пленарном заседании Сената обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ».

Сенаторы отметили, что в настоящее время в связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ с вовлечением несовершеннолетних, с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета, требуется пересмотр мер ответственности за эти правонарушения.

Данный документ усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.

«Настоящим документом усиливаются меры ответственности за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сетей телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет, совершение этих преступлений с вовлечением несовершеннолетних, а также устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ без цели сбыта».

отметили участники заседания.

Сенаторы подчеркнули, что Закон послужит предупреждению пропаганды или рекламы наркотиков, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ и их незаконного оборота.

По итогам обсуждения сенаторы одобрили данный Закон.