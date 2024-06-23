Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

Согласно Postimees, во время своего выступления в Нарве президент назвал инвестиции в оборону страны «вкладом защиту свободы Эстонии». По данным издания, Карис утверждает, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения ядерных держав НАТО, США, Франции и Великобритании.
«Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО», — цитирует газета заявление Кариса.
По данным издания, Карис отметил, что у Эстонии есть оружие и боеприпасы, которое могут уничтожить «нападающего на Эстонию противника уже в его тылу».
Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции «Партии реформ» Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ», но не привел никаких доказательств ее существования. Экс-министр рассказал в эфире телерадиокомпании ERR о новой оборонной концепции Эстонии, согласно которой, как утверждается, эстонские силы при определенных обстоятельствах смогут атаковать войска на территории России.