NBC: Трамп выбрал вице-президента

Байден и Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее действующий президент заявил, что готов также к поединку на телеканале ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет участие в этих дебатах. В то же время предвыборный штаб Байдена отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее. Штаб действующего американского президента требует, чтобы в студии во время записи дебатов не было зрителей — только Байден, Трамп и телеведущий. Американский лидер и бывший глава Белого дома уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября.