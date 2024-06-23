NBC: Трамп выбрал вице-президента

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп уже выбрал вице-президента на случай победы на выборах в ноябре. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Как передает телеканал, Трамп сделал соответствующее заявление во время посещения ресторана перед митингом своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания). Политик сказал, что этот человек будет присутствовать на его теледебатах с действующим американским лидером Джо Байденом 27 июня, однако пока «никто не знает» о выборе республиканца.
Источники телеканала отметили, что главными претендентами на должность вице-президента Трампа выступают губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, а также сенатор от штата Флорида Марко Рубио. В преддверии дебатов, передает NBC News, экс-президент проводит встречи со своими доверенными лицами, включая кандидатов на пост вице-президента.
Ранее Трамп заявил, что сообщит о своем выборе на съезде Республиканской партии США
Намеченные на 27 июня теледебаты станут первыми в истории США президентскими дебатами между действующим и бывшим президентами. Они пройдут в Атланте (штат Джорджия) и продлятся 90 минут. Ведущими на дебатах будут журналисты CNN.
Байден и Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее действующий президент заявил, что готов также к поединку на телеканале ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет участие в этих дебатах. В то же время предвыборный штаб Байдена отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее. Штаб действующего американского президента требует, чтобы в студии во время записи дебатов не было зрителей — только Байден, Трамп и телеведущий. Американский лидер и бывший глава Белого дома уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября.