Вячеслав Федорищев принял решение о спасении исторических зданий Самары

Особняк Субботина-Шихобалова находится в собственности правительства региона и постепенно разрушается. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн уже неоднократно обращал внимание властей на состояние особняка. Он отмечал, что «особняк Субботина- Шихобалова (он же Дом губернатора) — бывшая резиденция, как минимум, трех самарских губернаторов», здание «удивительной красоты, где сохранилось внутреннее богатое убранство», «уже много лет стоит заколоченным и разрушается». По словам депутата, «это самый сложный для восстановления объект», «по очень скромным подсчетам, на приведение его в порядок потребуется более 2 млрд руб.». В воскресенье в своем телеграм-канале он сообщил, что «многострадальный перечень ценных градоформирующих объектов» пролежал при прежней власти без движения 2 года. Кроме того, по информации депутата, «предложенные градозащитным сообществом и ВООПиК кандидаты (Ирина Фишман, Олег Никитенко) будут назначены общественными советниками по вопросам сохранения исторической среды». «Кажется, начинает сбываться наша большая мечта по спасению старой Самары», — сказал Александр Хинштейн.